Смерть Павлова – новими подробицями справи поділилися в МВС. Фото: 564.ua

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Смерть Костянтина Павлова, мера Кривого Рогу, розслідує поліція. Про хід розслідування справи розповіли в Міністерстві внутрішніх справ.

Жодна з чотирьох камер спостереження в будинку мера не зафіксувала посторонніх людей. Про це заявив заступник голови поліції в Дніпропетровській області Олег Сліпчук на брифінгу.

Тепер відео, на якому зафіксований останній день життя Павлова, вивчатимуть фахівці на комп’ютерно-технічній експертизі, де перевірять, чи не було відео змонтованим. За словами Сліпчука, постріл пролунав в 6.45.

За словами експертів, смерть наступила від наскрізного вогнепального поранення грудної клітини з пошкодженням серця, легень та ребер. Ці ушкодження нанесені одним пострілом кулі діаметром 7,5 мм. Цей висновок, за даними слідства, підтверджує, що саме з цієї зброї відбулося смертельне поранення.

Судмедекспертиза також надала дані про те, що постріл був здійснений з близької відстані. Версія про необережне поводження зі зброєю також не розглядається, оскільки Павлов мав дозвіл на рушницю, він був досвідченим мисливцем і відвідував тир.

Мотиви самогубства, за версією поліції, можуть бути пов’язані з особистим життям Павлова і його перебуванням на посаді мера.

Як розповів заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк, поліція спростувала версії про умисне вбивство та інсценування самогубства.

Наразі розглядають основними версіями: самогубство, скоєне з особистих мотивів або через його перебування на посаді мера. Разом з тим є версія про доведення до самогубства з тих самих мотивів, — сказав він.

Конкретніше назвати версію правоохоронці зможуть після того, як слідство отримає всі висновки експертиз, а також більше даних від свідків та колег загиблого очільника Кривого Рогу.

Водночас ЗМІ повідомляють, що поліція провела обшуки вдома у виконуючого обов’язки мера Кривого Рогу Юрія Вілкула та в його сина Олександра Вілкула. Також співробітники поліції провели обшуки вдома у заступників мера Кривого Рогу Олександра Катриченка і Євгена Удода.

Нагадаємо, 15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим. Поліція відкрила провадження. Його радник розповів, що у Павлова була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.