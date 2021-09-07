Смерть Павлова – новыми подробностями дела поделились в МВД. Фото: 564.ua

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Смерть Константина Павлова, мэра Кривого Рога, расследует полиция. О ходе расследования дела рассказали в Министерстве внутренних дел.

Ни одна из четырех камер наблюдения в доме мэра не зафиксировала посторонних людей. Об этом заявил замглавы полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук на брифинге.

Теперь видео, на котором запечатлен последний день жизни Павлова, будут изучать специалисты на компьютерно-технической экспертизе, где проверят не было ли видео смонтировано. По словам Слипчука, выстрел раздался в 6.45.

По словам экспертов, смерть наступила от сквозного огнестрельного ранения грудной клетки с повреждением сердца, легкого и ребер. Эти повреждения нанесены одним выстрелом пули диаметром 7,5 мм. Этот вывод, по данным следствия, подтверждает, что именно из этого оружия совершалось смертельное ранение.

Судмедэкспертиза также дала данные о том, что выстрел был совершен с близкого расстояния. Версия о неосторожном поведении с оружием также не принимается, т.к. у Павлова было разрешение на ружье, он был опытным охотником и посещал тир.

Мотивы самоубийства, по версии полиции, могут быть связаны с личной жизнью Павлова и его пребыванием на посту мэра.

Как рассказал заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк, полиция опровергла версии об умышленном убийстве и инсценировке самоубийства.

Сейчас рассматривают основные версии: самоубийство, совершенное по личным мотивам или из-за его пребывания на посту мэра. Вместе с тем есть версия о доведении до самоубийства по тем же мотивам, — сказал он.

Конкретнее назвать версию правоохранители смогут после того, как следствие получит все выводы экспертиз, а также больше данных от свидетелей и коллег погибшего главы Кривого Рога.

В то же время СМИ сообщают, что полиция провела обыски дома у исполняющего обязанности мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и у его сына Александра Вилкула. Также сотрудники полиции провели обыски дома у заместителей мэра Кривого Рога Александра Катриченко и Евгения Удода.

Напомним, 15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым. Полиция открыла производство. Его советник рассказал, что у Павлова была зарегистрирована оружие. Это подтвердила полиция.