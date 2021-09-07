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Ракурс
Цены на бензин в Украине достигли психологической отметки. Фото: Главком

Цены на бензин в Украине достигли психологической отметки (ИНФОГРАФИКА)

7 сен 2021, 17:44
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Цены на бензин и дизельное топливо в Украине повысили на 20−50 копеек за литр сетевые операторы.

7 сентября средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 3 копейки за литр и составила 28,91 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Бензин А-95 подорожал также на 3 копейки за литр — до 29,87 грн/л, а дизельное топливо — на 4 копейки до 28,13 грн/л.

Сеть AMIC повысила цену на все виды топлива на 19−31 копеек за литр: бензин марки А-92 подорожал до 29,65 грн, А-95 — до 30,63 грн, дизельное топливо — до 28,30 грн.

В сети BVS бензин А-92 подорожал до 29,29 грн/л (+50 копеек), А-95 — до 30,19 грн/л (+40 копеек) и ДТ — до 28,19 грн/л (+40 копеек).


Напомним, ранее мы сообщали, что бензин и дизтопливо в Украине могут подорожать. Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте Минэкономики новые расчеты средней стоимости топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Источник: Ракурс


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