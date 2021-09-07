Роботы-полицейские заработали на улицах Сингапура. Фото: HTX

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Роботы-полицейские начали охранять общественный порядок на улицах Сингапура.

Роботы Xavier будут работать в толпе в центре Сингапура, чтобы пресекать ряд правонарушений. Этот совместный проект разработан с участием HTX, Национального агентства по окружающей среде, управления наземного транспорта, Сингапурского продовольственного агентства и Совета по жилищному строительству и развитию. Об этом сообщается на сайте HTX.

Тестирование работа продлится три недели, Xavier будет бороться с курением в запрещенных местах, нелегальной торговлей, неправильно припаркованными велосипедами и проездом мотоциклов по пешеходным дорожкам. Также робот не будет позволять собираться компаниями более пяти человек.

Как только робокоп обнаружит нарушение, он начнет оповещать всех вокруг, одновременно отправляя рапорт в центр управления и контроля. Разработчики утверждают, что развертывание системы роботов поможет уменьшить количество людей в пешем патруле и повысит эффективность операций, а также даст больше информации о районах, где патрулирование более необходимо.

Робота оснастили различными типами датчиков, которые позволяют ему двигаться самостоятельно и избегать любых препятствий — как неподвижных, так и движущихся. Также он умеет снимать изображения и видео при слабом освещении и в темноте с помощью инфракрасной и светодиодной подсветки. Данные в режиме реального времени анализирует искусственный интеллект.

Напомним, в США роботы активно вытесняют людей не только в производстве, но и в сфере услуг. Такая тенденция стала прослеживаться в период пандемии коронавируса может спровоцировать кризис на рынке труда.