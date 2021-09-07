Роботи-поліцейські запрацювали на вулицях Сінгапуру. Фото: HTX

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Роботи-поліцейські почали охороняти громадський порядок на вулицях Сінгапуру.

Роботи Xavier працюватимуть в натовпі в центрі Сінгапуру, щоб припиняти низку правопорушень. Цей спільний проект розроблений за участю HTX, Національного агентства з навколишнього середовища, управління наземного транспорту, Сінгапурського продовольчого агентства та Ради з житлового будівництва та розвитку. Про це повідомляється на сайті HTX.

Тестування робота триватиме три тижні, Xavier буде боротися з курінням в заборонених місцях, нелегальною торгівлею, неправильно припаркованими велосипедами та проїздом мотоциклів по пішохідних доріжках. Також робот не дозволятиме збиратися компаніями більше п’яти осіб.

Як тільки робокоп виявить порушення, він почне сповіщати всіх навколо, одночасно відправляючи рапорт в центр управління і контролю. Розробники стверджують, що розгортання системи роботів допоможе зменшити кількість людей в пішому патрулі й підвищить ефективність операцій, а також дасть більше інформації про райони, де патрулювання більш необхідні.

Робота оснастили різними типами датчиків, які дозволяють йому рухатися самостійно і уникати будь-яких перешкод — як нерухомих, так і рухомих. Також він уміє знімати зображення і відео при слабкому освітленні і в темряві за допомогою інфрачервоного і світлодіодного підсвічування. Дані в режимі реального часу аналізує штучний інтелект.

Нагадаємо, в США роботи активно витісняють людей не тільки у виробництві, але й у сфері послуг. Така тенденція стала простежуватися в період пандемії коронавірусу і може спровокувати кризу на ринку праці.