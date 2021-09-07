Ціни на бензин в Україні досягнули психологічної позначки. Фото: Главком

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Ціни на бензин і дизельне пальне в Україні підвищили на 20−50 копійок за літр мережеві оператори.

7 вересня середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 3 копійки за літр і склала 28,91 грн за літр. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Бензин А-95 подорожчав також на 3 копійки за літр — до 29,87 грн/л, а дизельне паливо — на 4 копійки до 28,13 грн/л.

Мережа AMIC підвищила ціну на всі види палива на 19−31 копійок за літр: бензин марки А-92 подорожчав до 29,65 грн, А-95 — до 30,63 грн, дизельне паливо — до 28,30 грн.

У мережі BVS бензин А-92 подорожчав до 29,29 грн/л (+50 копійок), А-95 — до 30,19 грн/л (+40 копійок) і ДП — до 28,19 грн/л (+40 копійок).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бензин та дизпаливо в Україні можуть здорожчати. Про це свідчать оприлюднені на сайті Мінекономіки нові розрахунки середньої вартості палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.