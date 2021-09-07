Талібан оголосив новий склад уряду Афганістану. Фото: aftag.info

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Талібан, терористичне угрупування, яке захопило Афганістан, оголосило новий склад уряду країни.

Виконувачем обов’язків прем'єр-міністра Афганістану стане мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Його заступником буде один з лідерів талібів мулла Абдул Гані Барадар, повідомляє Al Jazeera.

Міністром розвідки призначений мулла Абдул Хак Васік, міністром оборони — син засновника Талібану Мухаммед Якуб Муджахід.

МВС Афганістану очолить Сіраджуддін Хаккані, Міністерство культури та інформації — офіційний представник талібів Забіхулла Муджахід.

Главою Міністерство закордонних справ Афганістану призначений мулла Амір Хан Муттакі. Нинішній склад уряду буде тимчасовим, а не постійним.

Влада в Афганістані змінилася 15 серпня. Бойовики терористичної організації Талібан увійшли до столиці країни без бою та оголосили, що контролюють територію всієї країни.

Багато людей побоюються, що новий режим в Афганістані буде таким, як під час минулого правління талібів з 1996 по 2001 рік. Тоді в країні застосовувалися закони шаріату в найсуворішому трактуванні. Дівчаткам було заборонено здобувати освіту, жінкам — влаштовуватися на роботу, носити сучасний одяг і виходити на вулицю без супроводу чоловіка.

Нагадаємо, в Афганістані вбили одного з головних командирів ісламістського руху Талібан. За словами представників опору, один із головних командувачів Мавлаві Фасіхуддін був убитий разом із шістьма охоронцями в районі Пішгур провінції Панджшер.