Перша заступник глави МЗС Еміне Джапарова. Фото: znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n159873-zatrymanyy-okupantamy-krymskyy-tataryn-vyyavyvsya-rodychem-zastupnyci-glavy-mzs.html

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Еміна Джапарова, перша заступник міністра закордонних справ України повідомила, що серед затриманих 3−4 вересня у Криму кримських татар є її родич.

Окупанти за сфабрикованою справою про так звану диверсію затримали чоловіка її троюрідної сестри — Асана Ахтемова. Наразі він разом із братом Азізом перебувають у СІЗО, їх арештували до 4 листопада. До них застосовується фізичне та психологічне катування та тиску, щоб вибити зізнання у «злочині». Про це Джапарова повідомила на власній сторінці у Facebook.

Батько затриманих заявив, що Асан дуже погано виглядав. Вони змогли його побачити, коли чоловіка заводили до зали суду. Родичів туди не пустили. Державний так званий адвокат стверджує, що Асан почуває себе добре, але скаржиться на нудоту та біль у животі. Зв’язку із родичем Джапарова немає досі, йому не дозволяють спілкуватися телефоном. Незалежного адвоката до нього теж не пустили.

Нагадаємо, заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та ще чотирьох кримських татар окупанти затримали в Криму 3 та 4 вересня. Російські слідчі звинувачують їх у надуманій диверсії й їм загрожує від 12 до 15 років в’язниці.

Підконтрольний Росії суд у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.