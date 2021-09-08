У Львові знайшли зниклого раніше «котячого мера», фото: Андрій Садовий

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Ракурс

У Львові знайшли зниклого напередодні «котячого мера» на кличку Левчик, який жив у будівлі міськради.

Голова адміністрації мера Львова Євген Бойко повідомив про це сьогодні, 8 вересня, на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Левчик знайшовся — сьогодні по обіді, на площі Ринок, з тильної сторони Ратуші, — зазначив Бойко. — На жаль, кульгає на дві задні лапки — повезли у клініку.

Про зникнення тварини вчора, 7 вересня, на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляв мер Львова Андрій Садовий. Того дня в будівлі міськради відбувалися антитерористичні навчання, тож Садовий припускав, що кота міг налякати вибух, і пообіцяв подарунок тому, хто знайде тварину.

Тварину сьогодні з вікна Ратуші помітила працівниця адміністрації міської голови Анастасія Булат — кіт ховався на площі Ринок під верандою і був дуже наляканий, повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що у мерії наразі не повідомляють, який подарунок отримає Булат за знайдену тварину.

У «котячого мера» Левчика є спеціальна сторінка в Instagram. Він зустрічає іноземні делегації, а дехто годує його кормом.

Нагадаємо, торік у Львові Личаківській районний суд розглянув справу про бійку двох декоративних собак — йоркширського тер'єра та шпіца. Власника тварини, яка спровокувала бійку, оштрафували.

Джерело: «Суспільне»