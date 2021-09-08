Війна на Донбасі триває, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n159871-obstrily-na-donbasi-okupanty-poranyly-dvoh-ukrayinskyh-viyskovyh.html

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Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують порушувати досягнуті домовленості про припинення вогню.

В результаті здійснених окупантами сьогодні, 8 вересня, обстрілів позицій українських захисників, двоє військових дістали осколкові поранення. Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Зазначається, що пораненим надали першу медичну допомогу, після чого транспортували до лікувального закладу. Стан їх здоров’я — середньої важкості.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил, — зазначається в повідомленні.



Нагадаємо, нещодавно бойовики застосували дрон, щоб скинути виготовлені за допомогою 3D-принтера саморобні міни на прифронтове Зайцеве. Один з цих саморобних пристроїв не спрацював.