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Ракурс
Війна на Донбасі триває, фото: «Українська правда»

Обстріли на Донбасі — окупанти поранили двох українських військових

8 вер 2021, 22:26
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Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують порушувати досягнуті домовленості про припинення вогню.

В результаті здійснених окупантами сьогодні, 8 вересня, обстрілів позицій українських захисників, двоє військових дістали осколкові поранення. Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Зазначається, що пораненим надали першу медичну допомогу, після чого транспортували до лікувального закладу. Стан їх здоров’я — середньої важкості.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил, — зазначається в повідомленні.


Нагадаємо, нещодавно бойовики застосували дрон, щоб скинути виготовлені за допомогою 3D-принтера саморобні міни на прифронтове Зайцеве. Один з цих саморобних пристроїв не спрацював.

Джерело: Ракурс


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