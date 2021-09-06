Бойовики скинули з дрона саморобні міни на прифронтове Зайцеве, фото - ООС

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Ракурс

На Донбасі російські окупаційні війська застосували дрон, аби скинути саморобні вибухові пристрої.

Інцидент стався на світанку 6 вересня. З безпілотника на північну околицю житлового району Зайцевого впали дві міни.

Прес-служба операції Об'єднаних сил повідомила, що один із саморобних пристроїв не спрацював.

Їх виготовили за допомогою 3D-принтера, у кожному містилося до 500 грамів пластичної вибухової речовини. Уражаючими елементами були «касети» зі сталевими кулями діаметром до 6 мм.

Минулого тижня бойовики п’ять разів застосовували дрони. Наслідком цього стали обстріли позицій Збройних сил.

Зайцеве — особливий населений пункт на українській карті із 2014 року. «Контактна лінія» між ЗСУ й бойовиками тут проходить через селище, по-живому.

Це смт на Донеччині, поруч із Горлівкою. У Зайцевому незаконні збройні формування обжилися в покинутих житлових будинках та гатять звідти вночі по українських позиціях.

Тут немає «сірої зони», і українські армійці стоять обличчям до позицій бойовиків. Межа між Україною та ОРДО тут вимірюється подекуди десятками метрів, сусідніми вулицями.