Боевики сбросили с дрона самодельные 3D-мины на прифронтовое Зайцево, фото - ООС

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Ракурс

На Донбассе российские оккупационные войска применили дрон, чтобы сбросить самодельные взрывные устройства.

Инцидент произошел на рассвете 6 сентября. С беспилотника на северную окраину жилого района Зайцево упали две мины.

Пресс-служба операции Объединенных сил сообщила, что одно из самодельных устройств не сработало.

Их изготовили с помощью 3D-принтера, в каждом содержалось до 500 г пластического взрывчатого вещества. Поражающими элементами были «кассеты» со стальными пулями диаметром до 6 мм.

На прошлой неделе боевики пять раз применяли беспилотники. Следствием этого стали обстрелы позиций Вооруженных сил.

Зайцево — особый населенный пункт на украинском карте с 2014 года. «Контактная линия» между ВСУ и боевиками здесь проходит через поселок, по-живому.

Это пгт Донецкой области, рядом с Горловкой. В Зайцево незаконные вооруженные формирования обжились в заброшенных жилых домах и стреляют оттуда ночью по украинским позициям.

Здесь нет «серой зоны», и украинские армейцы стоят лицом к позициям боевиков. Граница между Украиной и ОРДО здесь измеряется иногда десятками метров, по соседним улицам.