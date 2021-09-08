Война на Донбассе продолжается, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n159871-obstrely-na-donbasse-okkupanty-ranili-dvuh-ukrainskih-voennyh.html

Ракурс

Российско-террористические войска в Донбассе продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня.

В результате осуществленных оккупантами сегодня, 8 сентября, обстрелов позиций украинских защитников, двое военных получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».

Отмечается, что раненым оказали первую медицинскую помощь, после чего транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья — средней тяжести.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, — отмечается в сообщении.



Напомним, недавно боевики применили дрон, чтобы сбросить изготовленные с помощью 3D-принтера самодельные мины на прифронтовое Зайцево. Одно из этих самодельных устройств не сработало.