Критическое количество COVID-пациентов назвали в Минздраве

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mohsen Atayi

https://racurs.ua/n159870-kriticheskoe-kolichestvo-covid-pacientov-nazvali-v-minzdrave.html

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Украинская медицинская система потенциально может развернуть до 90 тыс. коек для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об этом во время заседания парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, сообщает агентство «Укринформ».

Впрочем, это уже будет означать критическое влияние на медицинскую систему — снова придется останавливать плановые госпитализации и предоставлять приоритет госпитализации пациентов с COVID-19, отметил Ляшко.

По словам министра, рассматриваются три варианта течения коронавирусной болезни на территории Украины — оптимистический, умеренный и пессимистический.

Под каждый из этих сценариев коечного фонда, который будет разворачиваться, у нас хватает. Максимально нам нужно будет развернуть, но это исключительно математический сценарий, это около 82 тыс. коек. Мы такое количество коек уже имели в резерве в начале этого года, — заверил министр.

Ляшко отмечает, что сейчас исключительно под COVID-19 отведены 38 тыс. коек, из них более 37 тыс. (то есть более 90%), обеспечены централизованным кислородом.

Напомним, Ляшко недавно заявил, что по состоянию на 8 сентября были сделаны уже более 10 млн прививок вакцинами от COVID-19.

Источник: «Укринформ»