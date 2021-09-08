Критичну кількість COVID-пацієнтів назвали у МОЗ

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mohsen Atayi

https://racurs.ua/ua/n159870-krytychnu-kilkist-covid-paciientiv-nazvaly-u-moz.html

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Українська медична система потенційно може розгорнути до 90 тис. ліжок для пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про це під час засідання парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомляє агентство «Укрінформ».

Втім, це вже означатиме критичний вплив на медичну систему — знову доведеться зупиняти планові госпіталізації і надавати пріоритет госпіталізаціям пацієнтів з COVID-19, наголосив Ляшко.

За словами міністра, розглядаються три варіанти перебігу коронавірусної хвороби на території України — оптимістичний, помірний і песимістичний.

Під кожен з цих сценаріїв ліжкового фонду, який буде розгортатися, у нас вистачає. Максимально нам потрібно буде розгорнути, але це виключно математичний сценарій, це близько 82 тис. ліжок. Ми таку кількість ліжок вже мали в резерві на початку цього року, — запевнив міністр.

Ляшко зазначає, що зараз виключно під COVID-19 відведено 38 тис. ліжок, з них понад 37 тис. (тобто понад 90%), забезпечені централізованим киснем.

Нагадаємо, Ляшко нещодавно заявив, що станом на 8 вересня було зроблено вже понад 10 млн щеплень вакцинами від COVID-19.

Джерело: «Укрінформ»