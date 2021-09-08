У МЗС відреагували на рішення послів ЄС продовжити санкції за Крим та Донбас

Посли ЄС погодили продовження антиросійських санкції, фото: «АрміяInform»

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Рада постійних представників країн-членів ЄС на рівні послів (Coreper) сьогодні, 8 вересня, підтримала рішення продовжити ще на півроку термін дії пакету санкцій, запроваджених проти Росії через окупацію Криму та агресію на сході України.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на європейське дипломатичне джерело у Брюсселі.

Coreper дав зелене світло для зовнішньополітичних пунктів порядку денного. Той, що стосується України, все ще має бути ухвалений Радою ЄС за письмовою процедурою до того, як буде оприлюднений в Офіційному журналі ЄС. Лише після цього буде можливим більш докладно говорити про його зміст, — зазначив співрозмовник агентства.

Також про відповідне рішення послів ЄС на своїй сторінці у Твіттері повідомила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

За її словами, термін дії санкцій, які стосуються 177 фізичних та 48 юридичних осіб, Комітет Постійних представників ЄС вирішив продовжити до 15 березня 2022 року.

Дія санкцій ЄС має продовжуватися до моменту повної деокупації територій України, що незаконно окуповані РФ, — наголошує Джапарова.

Чиновниця додала, що Україна, працюватиме разом з ЄС над розширенням сфери застосування санкцій, зокрема на осіб, відповідальних за незаконні арешти, які відбулися 3−4 вересня в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: «Укрінформ», Еміне Джапарова