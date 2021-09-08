На 9 вересня припадає Міжнародний день краси, фото: kalendari.co.ua

https://racurs.ua/ua/n159868-9-veresnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-krasy.html

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9 вересня у світі щороку відзначають Міжнародний день краси. Це свято було запроваджене у 1995 році за ініціативи Міжнародного комітету естетики і косметології СІДЕСКО.

Цього дня у світі особливо вітається все гарне, прекрасне — те, що приносить естетичне і моральне задоволення. Зокрема, саме у 9 вересня відбувається низка конкурсів краси.

Також на 9 вересня припадає День тестувальника — професійне свято осіб, які займаються пошуком помилок та інших дефектів у програмному забезпечення, а також випробуванням програмних складових із метою їх оцінки.

Цю дату обрано, оскільки, як вважається, саме 9 вересня 1947 року вперше було виявлено фактичний випадок помилки в комп’ютері. Тоді учені з Гарвардського університету, які тестували обчислювальну машину Mark II Aiken Relay Calculator, виявили метелика, що застряг між контактами електромеханічного реле.

Витягнута комаха була вклеєна в технічний щоденник з супровідним написом: «First actual case of bug being found» («перший випадок в практиці, коли був виявлений жучок»).

Цей цікавий факт поклав початок використанню слова «баг» в значенні «помилка». У наші дні процес виявлення та усунення причин збою в роботі комп’ютера має назву debugging (дослівно — «позбавлення від жуків»).

9 вересня православна церква вшановує пам’ять Пімена Великого. Він народився близько 340 року в Єгипті. У юні роки разом із двома своїми братами пішов в один з єгипетських монастирів, де всі троє взяли чернечий постриг. Пімен виділявся своїм красномовством, існує навіть збірка його афоризмів.

Він помер у віці 110 років, близько 450 року. Незабаром після смерті він був визнаний святим угодником Божим і отримав найменування Великий — на знак великої покори та мудрості, скромності, правдивості і самовідданого служіння Богові.

Народні прикмети: