На 9 сентября приходится Международный день красоты, фото:

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Ракурс

9 сентября во мире ежегодно отмечается Международный день красоты. Этот праздник был введен в 1995 году по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии СИДЕСКО.

В этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное — то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. В частности, именно у 9 сентября проходит ряд конкурсов красоты.

Также на 9 сентября приходится День тестировщика — профессиональный праздник лиц, занимающихся поиском ошибок и других дефектов в программном обеспечении, а также испытанием программных составляющих с целью их оценки.

Эта дата выбрана, поскольку, как считается, именно 9 сентября 1947 года впервые был обнаружен фактический случай ошибки в компьютере. Тогда ученые из Гарвардского университета, которые тестировали вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле.

Вытянутое насекомое было вклеено в технический дневник с сопроводительной надписью: «First actual case of bug being found» («первый случай в практике, когда был обнаружен жучок»).

Этот интересный факт положил начало использованию слова «баг» в значении «ошибка». В наши дни процесс выявления и устранения причин сбоя в работе компьютера называется debugging (дословно — «избавления от жуков»).

9 сентября православная церковь чтит память Пимена Великого. Он родился около 340 года в Египте. В юные годы вместе с двумя своими братьями пошел в один из египетских монастырей, где все трое приняли монашеский постриг. Пимен выделялся своим красноречием, существует даже сборник его афоризмов.

Он умер в возрасте 110 лет, около 450 года. Вскоре после смерти он был признан святым угодником и получил наименование Великий — в знак большой покорности и мудрости, скромности, правдивости и самоотверженного служения Богу.

Народные приметы: