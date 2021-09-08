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Ракурс
Семен Семенченко, фото: социальные сети

Продление меры пресечения Семенченко рассмотрел суд (ФОТО)

8 сен 2021, 20:35
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Семену Семенченко, бывшему народному депутату, Соломенский райсуд Киева еще на два месяца продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сегодня, 8 сентября, сообщается на странице Семенченко в социальной сети Фейсбук.

«Судья Соломенского районного суда Оксюта удовлетворил в полном объеме ходатайство прокурора», — отмечается в сообщении.

Защита Семенченко готовится подавать апелляцию.

Отмечается, что вопрос о мере пресечения Семенченко рассматривался два дня, поддержать экс-нардепа под здание суда пришли десятки людей.

Семену Семенченко избрали меру пресечения, фото: Семен Семенченко

Семену Семенченко избрали меру пресечения, фото: Семен Семенченко

Семену Семенченко избрали меру пресечения, фото: Семен Семенченко


Напомним, следствие считает Семенченко организатором незаконной частной военной компании, базировавшейся под Киевом под видом юрлица, которое должно было предоставлять охранные услуги.

26 марта Печерский райсуд Киева 26 марта избрал для Семенченко меру пресечения в виде содержания под стражей. 14 июля мера пресечения была заменена на круглосуточный домашний арест, однако 26 июля Соломенский райсуд Киева снова заменил ее на содержание под стражей — до 11 сентября включительно.

Источник: Ракурс


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