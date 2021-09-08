Семен Семенченко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n159867-prodovjennya-zapobijnogo-zahodu-semenchenku-rozglyanuv-sud-foto.html

Ракурс

Семену Семенченку, колишньому народному депутату, Солом’янський райсуд Києва ще на два місяці продовжив термін дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Про це сьогодні, 8 вересня, повідомляється на сторінці Семенченка в соціальній мережі Фейсбук.

Суддя Солом‘янського районного суду Оксюта задовольнив в повному обсязі клопотання прокурора, — зазначається в повідомленні.

Захист Семенченка готується подавати апеляцію.

Зазначається, що питання про запобіжний захід Семенченку розглядалося два дні, підтримати екс-нардепа під будівлю суду прийшли десятки людей.

Нагадаємо, слідство вважає Семенченка організатором незаконної приватної військової компанії, яка базувалася під Києвом під виглядом юрособи, яка мала надавати охоронні послуги.

26 березня Печерський райсуд Києва 26 березня обрав для Семенченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 14 липня запобіжний захід було замінено на цілодобовий домашній арешт, проте 26 липня Солом’янський райсуд Києва знову замінив його на тримання під вартою — до 11 вересня включно.