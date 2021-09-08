В Україні 9 вересня очікується тепла та сонячна погода, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Україні 9 вересня буде сонячною та теплою. Цьому сприятиме вплив потужного антициклону Hermelinde.

Спостерігатиметься невелика хмарність без опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

І вже можна вітати бабине літо — цей період теплої осінньої погоди зазвичай наступає після перших осінніх заморозків, — наголошують в Гідрометцентрі.

Температура повітря вночі становитиме +6…+11°, на узбережжі морів — до +14°. Вдень очікується температура +20…+25°, на високогір’ї Карпат та в горах Криму — + 15…+17°.

Погода у Києві 9 вересня буде без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +9…+11°, вдень — піднімуться до +23…+25°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові передбачає мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці очікується туман видимістю 200−500 м. Температура повітря становитиме +8…+10° вночі та +22…+24° вдень. Вітер південний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів, мінлива хмарність. Термометри вночі покажуть +11…+13°, вдень — +22…+24°. Вітер східний, 3−8 м/с.

Погода у Дніпрі також передбачає мінливу хмарність та відсутність опадів. Вночі температура повітря становитиме +8…+10°, вдень — +22…+24°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові також буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +7…+9°, вдень — +21…+23°. Вітер західний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті 9 вересня буде без опадів, мінлива хмарність. Очікується температура повітря +8…+10° вночі та +23…+25° вдень. Вітер південний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 9 вересня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.