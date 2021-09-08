Кукурудза і дерево замінять пластик в Україні — міністрhttps://racurs.ua/ua/n159865-kukurudza-i-derevo-zaminyat-plastyk-v-ukrayini-ministr.htmlРакурс
Пластикову продукцію хочуть заборонити в Україні чи хоча б обмежити її обіг.
Презентацію відповідного законопроекту анонсував міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, повідомляє агентство «Укрінформ».
Зокрема передбачається повна заборона виробництва:
- одноразових виробів із оксибіорозкладного пластику, котрий є дуже небезпечним для довкілля, оскільки розкладається на дуже дрібні часточки, які отруюють навколишнє середовище;
- посуду із пінополістиролу, оскільки цей матеріал ніяк не переробляється і не розкладається.
Ми вирішили, що треба заборонити те, що дуже важко зібрати і переробити… Друге — те, без чого можна обійтися. І третє — те, що гармонійно поєднується із європейським законодавством, — наголосив Абрамовський.
За словами Абрамовського, відповідний законопроект у Верховній Раді планують зареєструвати у жовтні. Він передбачає, що через рік після його ухвалення набуде чинності повна заборона виробництва, ввезення та введення в обіг на території України одноразових виробів з пластика, для яких вже є альтернатива.
Міністр зазначив, що альтернативою пластиковим гранулам як сировини для виробництва одноразової продукції можуть бути гранули з кукурудзяного крохмалю, які є повністю біорозкладними і з цих гранул можна робити ті самі вироби, що й з пластику.
За словами міністра, Важливо, що переорієнтація виробництва на нові матеріали не вимагатиме суттєвих капіталовкладень і цілком реальна протягом року.
Також, за словами Абрамовського, замість одноразового пластику можна використовувати дерев’яні прибори, виготовлені з відходів лісопереробного виробництва.
Спонукати дотримуватися вимог цього закону покликані будуть значні штрафи — для ФОПів штраф за виготовлення і розповсюдження пластикових виробів становитиме від 17 до 51 тис. грн, при повторному порушенні — від 85 до 170 тис. грн.
Нагадаємо, Верховна Рада нещодавно ухвалила закон про запровадження штрафів за використання пластикових пакетів.
Джерело: «Укрінформ»