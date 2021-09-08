В Україні хочуть замінити пластин кукурудзою, фото: Pixnio

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Пластикову продукцію хочуть заборонити в Україні чи хоча б обмежити її обіг.

Презентацію відповідного законопроекту анонсував міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зокрема передбачається повна заборона виробництва:

одноразових виробів із оксибіорозкладного пластику, котрий є дуже небезпечним для довкілля, оскільки розкладається на дуже дрібні часточки, які отруюють навколишнє середовище;

посуду із пінополістиролу, оскільки цей матеріал ніяк не переробляється і не розкладається.

Ми вирішили, що треба заборонити те, що дуже важко зібрати і переробити… Друге — те, без чого можна обійтися. І третє — те, що гармонійно поєднується із європейським законодавством, — наголосив Абрамовський.

За словами Абрамовського, відповідний законопроект у Верховній Раді планують зареєструвати у жовтні. Він передбачає, що через рік після його ухвалення набуде чинності повна заборона виробництва, ввезення та введення в обіг на території України одноразових виробів з пластика, для яких вже є альтернатива.

Міністр зазначив, що альтернативою пластиковим гранулам як сировини для виробництва одноразової продукції можуть бути гранули з кукурудзяного крохмалю, які є повністю біорозкладними і з цих гранул можна робити ті самі вироби, що й з пластику.

За словами міністра, Важливо, що переорієнтація виробництва на нові матеріали не вимагатиме суттєвих капіталовкладень і цілком реальна протягом року.

Також, за словами Абрамовського, замість одноразового пластику можна використовувати дерев’яні прибори, виготовлені з відходів лісопереробного виробництва.

Спонукати дотримуватися вимог цього закону покликані будуть значні штрафи — для ФОПів штраф за виготовлення і розповсюдження пластикових виробів становитиме від 17 до 51 тис. грн, при повторному порушенні — від 85 до 170 тис. грн.

Нагадаємо, Верховна Рада нещодавно ухвалила закон про запровадження штрафів за використання пластикових пакетів.

Джерело: «Укрінформ»