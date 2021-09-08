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В Україні відбудеться перепис населення, фото: «ЧЕline»
Бюджетний комітет виділив гроші на перепис населення — коли він відбудетьсяhttps://racurs.ua/ua/n159864-budjetnyy-komitet-vydilyv-groshi-na-perepys-naselennya-koly-vin-vidbudetsya.htmlРакурс
Перепис населення в Україні планують провести у 2023 році.
Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення на підготовку до його проведення 82 млн 474,9 тис. грн. Про це сьогодні, 8 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
Зазначається, що відповідні кошти будуть, зокрема, спрямовані на:
- запровадження сервісу для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону в підсистемі збирання переписних даних;
- приведення цифрових карт довідників у відповідність до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад;
- розширення можливості респондентів під час інтернет-раунду опитування;
- модернізацію апаратної платформи органів держстатистики для забезпечення безперебійного функціонування у цілодобовому режимі приймального шлюзу з веб-інтерфейсом.
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