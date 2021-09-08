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Ракурс
В Україні відбудеться перепис населення, фото: «ЧЕline»

Бюджетний комітет виділив гроші на перепис населення — коли він відбудеться

8 вер 2021, 18:21
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Перепис населення в Україні планують провести у 2023 році.

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення на підготовку до його проведення 82 млн 474,9 тис. грн. Про це сьогодні, 8 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Зазначається, що відповідні кошти будуть, зокрема, спрямовані на:

  • запровадження сервісу для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону в підсистемі збирання переписних даних;
  • приведення цифрових карт довідників у відповідність до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад;
  • розширення можливості респондентів під час інтернет-раунду опитування;
  • модернізацію апаратної платформи органів держстатистики для забезпечення безперебійного функціонування у цілодобовому режимі приймального шлюзу з веб-інтерфейсом.


Документ: Олексій Гончаренко

Джерело: Ракурс


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