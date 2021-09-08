В Україні відбудеться перепис населення, фото: «ЧЕline»

https://racurs.ua/ua/n159864-budjetnyy-komitet-vydilyv-groshi-na-perepys-naselennya-koly-vin-vidbudetsya.html

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Перепис населення в Україні планують провести у 2023 році.

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення на підготовку до його проведення 82 млн 474,9 тис. грн. Про це сьогодні, 8 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Зазначається, що відповідні кошти будуть, зокрема, спрямовані на: