Михайло Подоляк, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n159863-sprava-vagnerivciv-u-zelenskogo-rozkrytykuvaly-material-cnn.html

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Михайло Подоляк, радник очільника Офісу президента Андрія Єрмака, назвав «дивною» версію про можливу причетність ЦРУ до зірваної операції із захоплення так званих «вагнерівців» (російських військових злочинців та найманців), яку нещодавно оприлюднив телеканал CNN.

На думку Подоляка, про те, що викладена американським ЗМІ інформація не відповідає дійсності, свідчить реакція на неї Федеральної служби безпеки Росії, яка з’явилася невдовзі після появи відповідного матеріалу CNN. Про це повідомляє видання НВ.

Не минуло й кількох годин, як уже й офіційний представник ФСБ похвалив CNN за цей матеріал, — заявив Подоляк. — При такому змісті матеріалу варто звернути увагу не так на те, що саме опубліковано, як на синхронність із заявою представника ФСБ. Коли раніше офіційний представник ФСБ практично миттєво виходив у медіа, щоб підтримати і похвалити якийсь репортаж?.

На думку Подоляка, що російська пропаганда тепер спробує використати цю історію, щоб дискредитувати Україну і США напередодні зустрічі російського лідера Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Також Подоляк звернув увагу, що CNN у своєму матеріалі не розкриває імен відставних співробітників української спецслужби, на яких посилається.

Обов’язкові анонімні відставники — і це ключове — щось підтверджують. Інше анонімне джерело щось спростовує. Ще раз: анонімні, без прізвищ, безпосадові а, отже, які не мають інформаційної та репутаційної цінності, — наголосив він.

Джерело: НВ