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Юлія Тимошенко в новому образі. Фото: Телеграф
Юлія Тимошенко підкорила Раду білосніжним образом (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n159862-uliya-tymoshenko-pidkoryla-radu-bilosnijnym-obrazom-foto.htmlРакурс
Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», вчергове викликала фурор своїм новим костюмом.
60-річна народна обраниця прийшла на засідання у Верховну Раду України в білій сукні довжини міді та короткому піджаку з рукавами-ліхтариками, які відповідають сучасним модним трендам.
Яскравим акцентом стала незвичайна горловина плаття, яка переливалася під променями світла. Також народна обраниця зібрала волоси у хвіст на потилиці, випустивши кілька пасом.
У соцмережах активно обговорювали новий образ Юлії Тимошенко. Шанувальники оцінили новий образ Леді Ю та назвали її іконою стилю.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юлія Тимошенко прийшла в перший день роботи Верховної Ради в новому образі.
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