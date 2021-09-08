Юлія Тимошенко в новому образі. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/ua/n159862-uliya-tymoshenko-pidkoryla-radu-bilosnijnym-obrazom-foto.html

Ракурс

Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», вчергове викликала фурор своїм новим костюмом.

60-річна народна обраниця прийшла на засідання у Верховну Раду України в білій сукні довжини міді та короткому піджаку з рукавами-ліхтариками, які відповідають сучасним модним трендам.

Яскравим акцентом стала незвичайна горловина плаття, яка переливалася під променями світла. Також народна обраниця зібрала волоси у хвіст на потилиці, випустивши кілька пасом.

У соцмережах активно обговорювали новий образ Юлії Тимошенко. Шанувальники оцінили новий образ Леді Ю та назвали її іконою стилю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юлія Тимошенко прийшла в перший день роботи Верховної Ради в новому образі.