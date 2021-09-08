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Ракурс
Юлія Тимошенко в новому образі. Фото: Телеграф

Юлія Тимошенко підкорила Раду білосніжним образом (ФОТО)

8 вер 2021, 17:04
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Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», вчергове викликала фурор своїм новим костюмом.

60-річна народна обраниця прийшла на засідання у Верховну Раду України в білій сукні довжини міді та короткому піджаку з рукавами-ліхтариками, які відповідають сучасним модним трендам.

Юлія Тимошенко в новому образі. Фото: Телеграф

Яскравим акцентом стала незвичайна горловина плаття, яка переливалася під променями світла. Також народна обраниця зібрала волоси у хвіст на потилиці, випустивши кілька пасом.

Юлія Тимошенко в новому образі. Фото: Facebook

У соцмережах активно обговорювали новий образ Юлії Тимошенко. Шанувальники оцінили новий образ Леді Ю та назвали її іконою стилю.

Реакція соцмереж. Фото: Facebook


Реакція соцмереж. Скріншот: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юлія Тимошенко прийшла в перший день роботи Верховної Ради в новому образі.

Джерело: Ракурс


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