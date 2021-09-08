Так виглядав Titanokorys gainesi, фото: Royal Ontario Museum

https://racurs.ua/ua/n159861-velycheznu-plavauchu-golovu-vikom-pivmilyarda-rokiv-vyyavyly-v-kanadi-foto.html

Ракурс

Палеонтологи з Королівського музею Онтаріо (Канада) виявили скам’янілі рештки раніше невідомого величезного за розмірами виду, що належить до групи вимерлих тварин.

Знахідку виявили у кембрійських породах з національного парку Кутеней, що у Канадських Скелястих горах. Вік цих порід становить півмільярда років, тобто саме тоді жила ця тварина. Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в Royal Society Open Science.

Цей новий вид, названий Titanokorys gainesi, вирізнявся своїми розмірами. Орієнтовна довжина особин цього виду становила півметра, тож титанокоріс був гігантом порівняно з більшістю тварин, які жили в морях того часу, більшість з яких ледь досягала розміру людського мізинця.

Величезні розміри цієї тварини вражають, це одна з найбільших тварин з Кембрійського періоду, коли-небудь знайдених, — наголошують дослідники.

Titanokorys відноситься до групи примітивних членистоногих, яких називають радіодонти. Найбільш яскравим представником цієї групи є викопний хижак Anomalocaris, який міг наближатися до метру в довжину.

Як і у всіх радіодонтів, у Titanokorys були фасеткові очі, вигнутий рот у формі скибочки, покритий зубами, пара колючих кігтів під головою для захоплення здобичі і тіло з рядом стулок для плавання.

Зазначається, що для Titanokorys була також характерна неймовірно довга голова.

Голова настільки довга відноcно тіла, що ці тварини фактично були не більше ніж плаваючі голови, — наголошують учені.

Широка трохи сплющена форма панцира у Titanokorys дозволяє припустити, що цей вид був пристосований до життя поблизу морського дна, зазначають дослідники.

Нагадаємо, нещодавно в Китаї виявили два нові види гігантських динозаврів.

Джерело: EurekAlert