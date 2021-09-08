Огромную «плавающую голову» возрастом полмиллиарда лет обнаружили в Канаде

Так выглядел Titanokorys gainesi, фото: Lars Fields, Royal Ontario Museum

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Ракурс

Палеонтологи из Королевского музея Онтарио (Канада) обнаружили окаменелые останки ранее неизвестного огромного по размерам вида, относящегося к группе вымерших животных.

Находку обнаружили в кембрийских породах из национального парка Кутеней, что в Канадских Скалистых горах. Возраст этих пород составляет полмиллиарда лет, то есть именно тогда жило это животное. Об этом сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в Royal Society Open Science.

Этот новый вид, названный Titanokorys gainesi, отличался своими размерами. Ориентировочная длина особей этого вида составляла полметра, так что титанокорис был гигантом по сравнению с большинством животных, живших в морях в те времена, большинство из которых едва достигали размера человеческого мизинца.

Огромные размеры этого животного впечатляют, это одно из самых больших животных из кембрийского периода, когда-либо найденных, — подчеркивают исследователи.

Titanokorys относится к группе примитивных членистоногих, которых называют радиодонты. Наиболее ярким представителем этой группы является ископаемый хищник Anomalocaris, который мог приближаться к метру в длину.

Как и у всех радиодонтов, у Titanokorys были фасеточные глаза, изогнутый рот, покрытый зубами, пара колючих когтей под головой для захвата добычи и тело с рядом створок для плавания.

Отмечается, что для Titanokorys была также характерна невероятно длинная голова.

Голова настолько длинная по отношению к телу, что эти животные фактически были не более чем плавающими головами, — подчеркивают ученые.

Широкая уплощенная форма панциря в Titanokorys позволяет предположить, что этот вид был приспособлен к жизни вблизи морского дна, отмечают исследователи.

Напомним, недавно в Китае обнаружили два новых вида гигантских динозавров.

Источник: EurekAlert