Пчела Apis mellifera, фото: Wikimedia Commons

За социальную жизнь людей и пчел отвечают общие механизмы — ученые

17 сен 2025, 14:56
Кілька генетичних варіантів, пов’язаних із соціальною поведінкою медоносних бджіл, знаходяться у генах, які раніше пов’язали з соціальною поведінкою людей. Таким чином, соціальна поведінка має давні корені, які збереглися у різних видів.

Про це свідчать результати дослідження учених з Університету Іллінойсу (США), повідомляє видання EurekAlert.

У соціальних видів існують індивідуальні відмінності в товариськості — деякі особини є дуже товариськими і мають широке коло спілкування в своєму суспільстві, тоді як інші віддають перевагу менш інтенсивній соціальній взаємодії, — вказано у статті.

Зазначається, що ці відмінності можуть бути зумовлені багатьма факторами, включаючи настрій, соціальний статус, попередній досвід і генетику. Однак генетичні та молекулярні механізми, що впливають на товариськість, ще недостатньо вивчені.

Бджола Apis mellifera, фото: Wikimedia Commons

Дослідники використовували комбінацію секвенування геному, аналізу експресії генів мозку та спостережень за поведінкою, щоб дослідити генетичні механізми, що лежать в основі варіацій соціальної поведінки західних медоносних бджіл (Apis mellifera):

  • вони зібрали дорослих медоносних бджіл з трьох колоній і прикріпили до їхніх тіл крихітні штрих-коди, що дозволило автоматично відстежувати їхню соціальну поведінку в вуликах зі скляними стінками;
  • секвенування всього геному 357 бджіл виявило 18 генетичних варіантів, пов’язаних із схильністю ділитися поживними рідинами з сусідами по гнізду — соціальною поведінкою, відомою як «трофалаксис»;
  • декілька з цих варіантів були розташовані в двох генах, neuroligin-2 і nmdar2, які мають подібну послідовність до генів, які раніше були пов’язані з аутизмом у людей. Секвенування транскриптома також виявило понад 900 генів, які були більш виражені в мозку, чим частіше бджола взаємодіяла зі своїми сусідами по гнізду.

Результати підкреслюють схожість генетичних механізмів, що лежать в основі соціальної поведінки людей і бджіл — видів, які розійшлися понад 600 мільйонів років тому, — наголошується у статті.

Зазначається, що соціальність є складною характеристикою, яка контролюється багатьма генами, але ці спільні геномні особливості свідчать про існування давніх молекулярних будівельних блоків соціального життя, які збереглися протягом мільйонів років еволюції, навіть якщо люди і бджоли еволюціонували соціально незалежно.

Центральною рисою всіх суспільств є те, що члени групи часто взаємодіють один з одним, але мають різну схильність до цього, — наголошують учені. — Ми визначили еволюційно збережені молекулярні корені товариськості, спільні для різних видів, включаючи людей.

Джерело: EurekAlert


