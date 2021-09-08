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Ракурс
Юлия Тимошенко в новом образе. Фото: Телеграф

Юлия Тимошенко покорила Раду белоснежным образом (ФОТО)

8 сен 2021, 17:04
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Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», в очередной раз вызвала фурор своим новым костюмом.

60-летняя народная избранница пришла на заседание в Верховную Раду Украины в белом платье длины миди и коротком пиджаке с рукавами-фонариками, которые соответствуют современным модным трендам.

Юлия Тимошенко в новом образе. Фото: ТелеграфЯрким акцентом стала необычная горловина платья, которая переливалась под лучами света. Также народная избранница собрала волосы в хвост на затылке, выпустив несколько прядей.

Юлия Тимошенко в новом образе. Фото: FacebookВ соцсетях активно обсуждали новый образ Юлии Тимошенко. Поклонники оценили новый образ Леди Ю и назвали ее иконой стиля.


Реакция соцсетей. Фото: Facebook

Реакция соцсетей. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко пришла в первый день работы Верховной Рады в новом образе.

Источник: Ракурс


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