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Юлия Тимошенко в новом образе. Фото: Телеграф
Юлия Тимошенко покорила Раду белоснежным образом (ФОТО)https://racurs.ua/n159862-uliya-timoshenko-pokorila-radu-belosnejnym-obrazom-foto.htmlРакурс
Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», в очередной раз вызвала фурор своим новым костюмом.
60-летняя народная избранница пришла на заседание в Верховную Раду Украины в белом платье длины миди и коротком пиджаке с рукавами-фонариками, которые соответствуют современным модным трендам.
Ярким акцентом стала необычная горловина платья, которая переливалась под лучами света. Также народная избранница собрала волосы в хвост на затылке, выпустив несколько прядей.
В соцсетях активно обсуждали новый образ Юлии Тимошенко. Поклонники оценили новый образ Леди Ю и назвали ее иконой стиля.
Напомним, ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко пришла в первый день работы Верховной Рады в новом образе.
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