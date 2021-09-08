Операція з 33 бойовиками “Вагнера» проходила з відома США — CNN

https://racurs.ua/ua/n159818-operaciya-z-33-boyovykamy-vagnera-prohodyla-z-vidoma-ssha-video-cnn.html

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США фінансували операцію українських спецслужб, наслідком якої мало стати затримання 33 росіян білоруськими спецслужбами в липні 2020 року.

Операція по їх заманювання до Києва проходила з відома США. Україна отримала «американські гроші, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ».

Так розповіли CNN джерела в Києві, які мали стосунок до операції. Телеканал, близький до Демократичної партії США, 7 вересня випустив сюжет про зірвану операцію «вагнерівців».

У матеріалі не йдеться про те, чому операція провалилася. Агентство фіксує увагу на тому, що в Україну з Мінська вагнерівці так і не вирушили, а були затримані білоруським КДБ.

Високопоставлений американський чиновник заявив каналу, що США знали про операцію, але не брали участь в ній.

Канал стверджує, що затримання планувалося 18 місяців як «продумана розвідувальна операція з боку України з відома та, ймовірно, за підтримки США».

CNN зазначає, що троє колишніх високопосадовців української розвідки розповіли, як вони організовували операцію, спрямовану на «виманювання» із Росії підозрюваних у воєнних злочинах на сході України.

У сюжеті підтверджується раніше оприлюднена в Україні інформація про те, що спецслужби України створили підставну приватну військову компанію (ПВК), щоб отримувати інформацію про російських найманців.

Спочатку планувалося, що росіян затримають на території України, однак план зірвався через закриття кордонів в пандемію коронавируса.

У підставної ПВК був свій сайт, а кандидатам в найманці пропонувався вигідний контракт в розмірі 5 тис. дол. в місяць для захисту нафтових об'єктів Венесуели. За їхніми відомостями, учасники операції під час інтерв’ю з росіянами збирали інформацію про те, де вони воювали.

«Клієнти» самі надсилали докази того, ким вони були, про військовий досвід і навіть дані про конкретні бої та інциденти, у яких вони брали участь. В таких даних були посвідчення особи і потенційно компрометуючі фотографії і відео, зокрема на сході України, — йдеться в сюжеті.

За твердженням джерел CNN, двоє росіян причетні до краху Boeing над Донбасом в липні 2014 року, ще четверо Україна вважає відповідальними за катастрофу свого військового літака і загибель 70 осіб на його борту.

Українські спецслужби, як стверджують джерела каналу, відібрали 33 осіб з явними зв’язками з операціями в Україні. Їм було сказано, що вони відправляться на літаку з Росії до Туреччини, а звідти — до Венесуели. Через закриття кордонів організатори направили найманців в Мінськ.

У ніч на 29 липня 2020 року 33 громадянина Росії, учасників приватної військової компанії Вагнера, затримали в санаторії «Білорусочка» під Мінськом. Стверджувалося, що вони планували «дестабілізувати обстановку в період виборчої кампанії перед президентськими виборами», а всього до Білорусі прибули понад 200 бойовиків. 33 росіянина звинуватили в «організації масових заворушень» і пов’язали зі справою Тихановської і Статкевича.

Росія запевнила, що метою в’їзду в Білорусь «бойовиків ПВК Вагнера» був транзитний проїзд, кінцевою метою їх подорожі було одне з держав в Латинській Америці, Лукашенко стверджував, що кінцевою точкою була Білорусь і що він знає, хто віддавав їм накази.

Київ попросив видати частину «бойовиків», але 14 серпня, після президентських виборів в Білорусі, Мінськ затриманих передав Росії.

Володимир Путін назвав їх затримання в Білорусі акцією українських і американських спецслужб. Цю інформацію підтвердили і в Україні.

Влітку 2021 року вперше з моменту провалу операцію із затримання «вагнерівців» прокоментував і Володимир Зеленський.