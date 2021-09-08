https://racurs.ua/n159818-operaciya-po-zaderjaniu-boevikov-vagnera-prohodila-s-vedoma-ssha-video-cnn.html

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США финансировали операцию украинских спецслужб, следствием которой должно было стать задержание 33 россиян белорусскими спецслужбами в июле 2020 года.

Операция по их заманиванию в Киев проходила с ведома США. Украина получила «американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ».

Так рассказали CNN источники в Киеве, имевшие отношение к операции. Телеканал, близкий к Демократической партии США, 7 сентября выпустил сюжет о сорванной операции «вагнеровцев».

В материале говорится о том, почему операция провалилась. Агентство фиксирует внимание на том, что в Украину из Минска вагнеровцы так и не отправились, а были задержаны белорусским КГБ.

Высокопоставленный американский чиновник заявил каналу, что США знали об операции, но не участвовали в ней.

Канал утверждает, что задержание планировалось 18 месяцев как «продуманная разведывательная операция со стороны Украины с ведома и, вероятно, при поддержке США».

CNN отмечает, что трое бывших высокопоставленных чиновников украинской разведки рассказали, как они организовывали операцию, направленную на «выманивание» из России подозреваемых в военных преступлениях на востоке Украины.

В сюжете подтверждается ранее обнародованная в Украине информация о том, что спецслужбы Украины создали подставную частную военную компанию (ЧВК), чтобы получить информацию о российских наемниках.

Изначально планировалось, что россиян задержат на территории Украины, однако план сорвался из-за закрытия границ во время пандемии коронавируса.

У подставной ЧВК был свой сайт, а кандидатам в наемники предлагался выгодный контракт в размере 5 тыс. долл. в месяц для защиты нефтяных объектов Венесуэлы. По их сведениям, участники операции во время интервью с россиянами собирали информацию о том, где они воевали.

«Клиенты» сами присылали доказательства того, кем они были, о военный опыт и даже данные о конкретных боях и инцидентах, в которых они участвовали. В этих данных были удостоверения личности и потенциально компрометирующие фотографии и видео, в том числе с востока Украины, — говорится в сюжете.

По утверждению источников CNN, двое россиян причастны к краху Boeing над Донбассом в июле 2014 года, еще четверых Украина считает ответственными за катастрофу своего военного самолета и гибели 70 человек на борту.

Украинские спецслужбы, как утверждают источники канала, отобрали 33 человек с явными связями с операциями в Украине. Им было сказано, что они отправятся на самолете из России в Турцию, а оттуда — в Венесуэлу. Из-за закрытия границ организаторы направили наемников в Минск.

В ночь на 29 июля 2020 года 33 граждан России, участников частной военной компании Вагнера, задержали в санатории «Белоруссочка» под Минском. Утверждалось, что они планировали «дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании перед президентскими выборами», а всего в Беларусь прибыли более 200 боевиков. Россиян обвинили в «организации массовых беспорядков» и связали с делом Тихановской и Статкевича.

Россия заверила, что целью въезда в Беларусь «боевиков ПВК Вагнера» был транзитный проезд, конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, Лукашенко утверждал, что конечной точкой была Беларусь и он знает, кто отдавал приказы.

Киев попросил выдать часть «боевиков», но 14 августа, после президентских выборов в Беларуси, Минск задержанных передал России.

Владимир Путин назвал их задержание в Беларуси акцией украинских и американских спецслужб. Эту информацию подтвердили и в Украине.

Летом 2021 года впервые с момента провала операцию по задержанию «вагнеровцев» прокомментировал и Владимир Зеленский.