Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Официальные коллекторские компании появились в Украине – список. Фото: turii.com.ua

Официальные коллекторские компании появились в Украине — список

8 сен 2021, 09:18
999

Официальные коллекторские компании зарегистрировал Национальный банк Украины. Их создание предусмотрело новое законодательство, которое Рада приняла в июле 2021 года.

Решение о регистрации принимал специальный Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Речь идет о компаниях:

  • ООО «Компания Аксилиум»;
  • ООО «Инфидис»;
  • ООО «Финтех-Колект»;
  • ООО «Служба исполнения взыскания»;
  • ООО «Украинское коллекторское агентство».

В Нацбанке подчеркнули, что только компании, внесенные в реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.


Обращаем внимание, что после 14 октября 2021 года в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности, — отметили в НБУ.

Напомним, весной Верховная Рада приняла закон, который урегулирует деятельность коллекторов. После вступления в силу нового закона требовать погашения задолженности по кредиту смогут только коллекторские компании, зарегистрированные Нацбанком Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров