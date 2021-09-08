Официальные коллекторские компании появились в Украине – список. Фото: turii.com.ua

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Официальные коллекторские компании зарегистрировал Национальный банк Украины. Их создание предусмотрело новое законодательство, которое Рада приняла в июле 2021 года.

Решение о регистрации принимал специальный Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Речь идет о компаниях:

ООО «Компания Аксилиум»;

ООО «Инфидис»;

ООО «Финтех-Колект»;

ООО «Служба исполнения взыскания»;

ООО «Украинское коллекторское агентство».

В Нацбанке подчеркнули, что только компании, внесенные в реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

Обращаем внимание, что после 14 октября 2021 года в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности, — отметили в НБУ.

Напомним, весной Верховная Рада приняла закон, который урегулирует деятельность коллекторов. После вступления в силу нового закона требовать погашения задолженности по кредиту смогут только коллекторские компании, зарегистрированные Нацбанком Украины.