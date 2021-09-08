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Ракурс
Офіційні колекторські компанії з’явилися в Україні – список. Фото: turii.com.ua

Офіційні колекторські компанії з’явилися в Україні — список

8 вер 2021, 09:18
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Офіційні колекторські компанії зареєстрував Національний банк України. Їхнє створення передбачило нове законодавство, яке Рада ухвалила в липні 2021 року.

Рішення про реєстрацію ухвалював спеціальний Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг. Про це повідомили у прес-службі НБУ.

Ідеться про компанії:

  • ТОВ «Компанія Аксіліум»;
  • ТОВ «Інфідіс»;
  • ТОВ «Фінтех-Колект»;
  • ТОВ «Служба виконання стягнення»;
  • ТОВ «Українська колекторська агенція».

В Нацбанку наголосили, що лише компанії, внесені до реєстру, матимуть право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.


Звертаємо увагу, що після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір із нею на надання послуг з урегулювання простроченої заборгованості, — зауважили в НБУ.

Нагадаємо, навесні Верховна Рада прийняла закон, який врегулює діяльність колекторів. Після набрання чинності нового закону вимагати погашення заборгованості за кредитом зможуть тільки колекторські компанії, зареєстровані Нацбанком України.

Джерело: Ракурс


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