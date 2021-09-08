Офіційні колекторські компанії з’явилися в Україні — списокhttps://racurs.ua/ua/n159817-oficiyni-kolektorski-kompaniyi-z-yavylysya-v-ukrayini-spysok.htmlРакурс
Офіційні колекторські компанії зареєстрував Національний банк України. Їхнє створення передбачило нове законодавство, яке Рада ухвалила в липні 2021 року.
Рішення про реєстрацію ухвалював спеціальний Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг. Про це повідомили у прес-службі НБУ.
Ідеться про компанії:
- ТОВ «Компанія Аксіліум»;
- ТОВ «Інфідіс»;
- ТОВ «Фінтех-Колект»;
- ТОВ «Служба виконання стягнення»;
- ТОВ «Українська колекторська агенція».
В Нацбанку наголосили, що лише компанії, внесені до реєстру, матимуть право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.
Звертаємо увагу, що після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір із нею на надання послуг з урегулювання простроченої заборгованості, — зауважили в НБУ.
Нагадаємо, навесні Верховна Рада прийняла закон, який врегулює діяльність колекторів. Після набрання чинності нового закону вимагати погашення заборгованості за кредитом зможуть тільки колекторські компанії, зареєстровані Нацбанком України.