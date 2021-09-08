Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус інфікував близько 3 тис. українців, 60 померли (ІНФОГРАФІКА)

8 вер 2021, 08:50
999

Коронавірус в Україні продовжує активно поширювати. За минулу добу, 7 вересня, ще 2 тис. 772 людини захворіли на COVID-19, при цьому одужали 1 тис. 441 особа.

Від ускладнень хвороби померли 60 українців. Про це 8 вересня повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

1 тис. 17 людей, потрапили в лікарні, за добу медики зробили 67 тис. 391 тест (зокрема методом ПЛР — 28 тис. 990 методом ІФА — 8 тис. 110).

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 млн 303 тис. 276 осіб;
  • одужало — 2 млн 216 тис. 17 людей;
  • летальних випадків — 54 тис. 114;
  • проведено ПЛР-тестувань — 12 млн 160 тис. 175.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.


Нагадаємо, школи в чотирьох областях можуть перейти на дистанційне навчання через низький рівень вакцинації від коронавірусу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів