Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n159816-koronavirus-infikuvav-blyzko-3-tys-ukrayinciv-60-pomerly-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширювати. За минулу добу, 7 вересня, ще 2 тис. 772 людини захворіли на COVID-19, при цьому одужали 1 тис. 441 особа.

Від ускладнень хвороби померли 60 українців. Про це 8 вересня повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

1 тис. 17 людей, потрапили в лікарні, за добу медики зробили 67 тис. 391 тест (зокрема методом ПЛР — 28 тис. 990 методом ІФА — 8 тис. 110).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 303 тис. 276 осіб;

одужало — 2 млн 216 тис. 17 людей;

летальних випадків — 54 тис. 114;

проведено ПЛР-тестувань — 12 млн 160 тис. 175.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

Нагадаємо, школи в чотирьох областях можуть перейти на дистанційне навчання через низький рівень вакцинації від коронавірусу.