Нову пандемію смертоносного вірусу прогнозує ВООЗ

Нову пандемію смертоносного вірусу прогнозує ВООЗhttps://racurs.ua/ua/n159815-novu-pandemiu-smertonosnogo-virusu-prognozuie-vooz.htmlРакурс
Смертоносний вірус, який зараз поширюється в Індії, може стати небезпечним для всього людства.
У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) попередили, що вірус Nipah або NiV може викликати нову пандемію у світі.
Вперше вірус був виявлений у 1999 році в Малайзії. Природніми його носіями є плодоїдні летючі лисиці. Поширювачами захворювання вважаються великі кажани.
За словами вчених, люди заражалися після контакту з хворими домашніми тваринами, (переважно свинями), а також в результаті вживання плодів, забруднених інфікованими кажанами.
Захворювання може перебігати як безсимптомно, так і викликати смертельний енцефаліт. Як говорять вчені, від інфікування Nipah через кілька днів хворий може впасти в кому.
Серед основних симптомів вірусу називають такі:
- жар;
- головний біль;
- сонливість;
- проблеми з дихальними шляхами;
- дезорієнтація.
Смертність від вірусу може скласти 40−75%. Проти нього немає ані ліків, ані вакцини. Він може передаватися від тварин до людей і дуже швидко поширюється.
Вірус Nipah — ще одне інфекційне захворювання, яке розвивається і викликає велику тривогу. Nipah може спалахнути в будь-який момент. Наступна пандемія може бути стійкою до ліків, — заявив виконавчий директор Acess to Medicine Foundation Джаясрі Айер.
Нагадаємо, в Індії зафіксували спалах смертоносного вірусу, який вбиває до 75% хворих на інфекцію. Небезпечну хворобу вперше виявили в штаті Керала.