Нову пандемію смертоносного вірусу прогнозує ВООЗ. Фото: dolc.dp.ua

https://racurs.ua/ua/n159815-novu-pandemiu-smertonosnogo-virusu-prognozuie-vooz.html

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Смертоносний вірус, який зараз поширюється в Індії, може стати небезпечним для всього людства.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) попередили, що вірус Nipah або NiV може викликати нову пандемію у світі.

Вперше вірус був виявлений у 1999 році в Малайзії. Природніми його носіями є плодоїдні летючі лисиці. Поширювачами захворювання вважаються великі кажани.

За словами вчених, люди заражалися після контакту з хворими домашніми тваринами, (переважно свинями), а також в результаті вживання плодів, забруднених інфікованими кажанами.

Захворювання може перебігати як безсимптомно, так і викликати смертельний енцефаліт. Як говорять вчені, від інфікування Nipah через кілька днів хворий може впасти в кому.

Серед основних симптомів вірусу називають такі:

жар;

головний біль;

сонливість;

проблеми з дихальними шляхами;

дезорієнтація.

Смертність від вірусу може скласти 40−75%. Проти нього немає ані ліків, ані вакцини. Він може передаватися від тварин до людей і дуже швидко поширюється.

Вірус Nipah — ще одне інфекційне захворювання, яке розвивається і викликає велику тривогу. Nipah може спалахнути в будь-який момент. Наступна пандемія може бути стійкою до ліків, — заявив виконавчий директор Acess to Medicine Foundation Джаясрі Айер.

Нагадаємо, в Індії зафіксували спалах смертоносного вірусу, який вбиває до 75% хворих на інфекцію. Небезпечну хворобу вперше виявили в штаті Керала.