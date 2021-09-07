8 вересня – церковне свято та день в історії. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n159814-8-veresnya-cerkovne-svyato-ta-den-v-istoriyi.html

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8 вересня церковне свято мучениці Наталії та її чоловіка Адріана, які жили на початку 4 століття в Нікомї на березі Мармурового моря.

Наталія виросла в благочестивій християнській сім’ї, але заміж вийшла за язичника — багатого і знатного юнака Адріана. Подружжя прожило разом понад рік, а тоді почалися гоніння на християн.

До Нікомидії прибув імператор Максиміліан і за його особистим наказом 23 християнина були піддані найжорстокішим тортурам. Адріан був вражений, з яким терпінням мученики зносили випробування та почав розпитувати їх про Бога. Зрештою, він і сам повірив у Христа. Тоді язичники схопили чоловіка і кинули його в темницю.

Святого Адріана жорстоко мучили. Вірна дружина до кінця була з ним, підбадьорюючи та зміцнюючи в вірі. За свої душевні страждання Наталія також заслужила мученицький вінець і незабаром після смерті Адріана також померла.

У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів та Всесвітній день фізіотерапії.

День ангела відзначають Наталія, Андріан, Андрій, Дмитро, Роман, Марія, Петро, Віктор та Юрій.​

День в історії: