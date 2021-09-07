8 вересня — церковне свято та день в історіїhttps://racurs.ua/ua/n159814-8-veresnya-cerkovne-svyato-ta-den-v-istoriyi.htmlРакурс
8 вересня церковне свято мучениці Наталії та її чоловіка Адріана, які жили на початку 4 століття в Нікомї на березі Мармурового моря.
Наталія виросла в благочестивій християнській сім’ї, але заміж вийшла за язичника — багатого і знатного юнака Адріана. Подружжя прожило разом понад рік, а тоді почалися гоніння на християн.
До Нікомидії прибув імператор Максиміліан і за його особистим наказом 23 християнина були піддані найжорстокішим тортурам. Адріан був вражений, з яким терпінням мученики зносили випробування та почав розпитувати їх про Бога. Зрештою, він і сам повірив у Христа. Тоді язичники схопили чоловіка і кинули його в темницю.
Святого Адріана жорстоко мучили. Вірна дружина до кінця була з ним, підбадьорюючи та зміцнюючи в вірі. За свої душевні страждання Наталія також заслужила мученицький вінець і незабаром після смерті Адріана також померла.
У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів та Всесвітній день фізіотерапії.
День ангела відзначають Наталія, Андріан, Андрій, Дмитро, Роман, Марія, Петро, Віктор та Юрій.
День в історії:
- у 1504 році у Флоренції була встановлена скульптура Давида, яку створив Мікеланджело;
- у 1522 році було завершено першу навколосвітню подорож, розпочату під керівництвом Фернана Магеллана;
- у 1636 році заснували Гарвардський університет;
- у 1791 році в паризькому Луврі художники вперше виставили на огляд свої картини;
- у 1886 році був заснований Йоганнесбург, який сьогодні є найбільшим містом у ПАР;
- у 1888 році зіграли перший матч Англійської футбольної ліги;
- у 1906 році американський винахідник Роберт Тернер презентував поворотну каретку для друкарської машинки.