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Ракурс
8 вересня – церковне свято та день в історії. Фото: ФБ

8 вересня — церковне свято та день в історії

7 вер 2021, 22:44
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8 вересня церковне свято мучениці Наталії та її чоловіка Адріана, які жили на початку 4 століття в Нікомї на березі Мармурового моря.

Наталія виросла в благочестивій християнській сім’ї, але заміж вийшла за язичника — багатого і знатного юнака Адріана. Подружжя прожило разом понад рік, а тоді почалися гоніння на християн.

До Нікомидії прибув імператор Максиміліан і за його особистим наказом 23 християнина були піддані найжорстокішим тортурам. Адріан був вражений, з яким терпінням мученики зносили випробування та почав розпитувати їх про Бога. Зрештою, він і сам повірив у Христа. Тоді язичники схопили чоловіка і кинули його в темницю.

Святого Адріана жорстоко мучили. Вірна дружина до кінця була з ним, підбадьорюючи та зміцнюючи в вірі. За свої душевні страждання Наталія також заслужила мученицький вінець і незабаром після смерті Адріана також померла.

У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів та Всесвітній день фізіотерапії.

День ангела відзначають Наталія, Андріан, Андрій, Дмитро, Роман, Марія, Петро, Віктор та Юрій.​


День в історії:

  • у 1504 році у Флоренції була встановлена скульптура Давида, яку створив Мікеланджело;
  • у 1522 році було завершено першу навколосвітню подорож, розпочату під керівництвом Фернана Магеллана;
  • у 1636 році заснували Гарвардський університет;
  • у 1791 році в паризькому Луврі художники вперше виставили на огляд свої картини;
  • у 1886 році був заснований Йоганнесбург, який сьогодні є найбільшим містом у ПАР;
  • у 1888 році зіграли перший матч Англійської футбольної ліги;
  • у 1906 році американський винахідник Роберт Тернер презентував поворотну каретку для друкарської машинки.

Джерело: Ракурс


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