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Ракурс
8 сентября – церковный праздник и день в истории. Фото: ФБ

8 сентября — церковный праздник и день в истории

7 сен 2021, 22:44
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8 сентября церковный праздник мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале 4 века в Никомидии на берегу Мраморного моря.

Наталья выросла в благочестивой христианской семье, но замуж вышла за язычника — богатого и знатного юношу Адриана. Супруги прожили вместе чуть больше года, когда начались гонения на христиан.

В Никомидию прибыл император Максимилиан и по его личному приказу 23 христианина были подвергнуты жестоким пыткам. Адриан был поражен, с каким терпением мученики сносили испытания и начал расспрашивать их о боге. В конце концов, он и сам поверил в Христа. Тогда язычники схватили мужчину и бросили его в темницу.

Святого Адриана жестоко мучили. Верная жена до конца была при нем, подбадривая и укрепляя в вере. За свои душевные страдания Наталия также заслужила мученический венец и вскоре после смерти Адриана также умерла.

В этот день мировое сообщество отмечает Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов и Всемирный день физиотерапии.

День ангела отмечают Наталья, Андриан, Андрей, Дмитрий, Роман, Мария, Петр, Виктор и Юрий.


День в истории:

  • в 1504 году во Флоренции была установлена скульптура Давида, которую создал Микеланджело;
  • в 1522 году было завершено первое кругосветное путешествие, начатое под руководством Фернана Магеллана;
  • в 1636 году был основан Гарвардский университет;
  • в 1791 году в парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины;
  • в 1886 году был основан Йоханнесбург, который сегодня является крупнейшим городом в ЮАР;
  • в 1888 году был сыгран первый матч Английской футбольной лиги;
  • в 1906 году американский изобретатель Роберт Тернер презентовал поворотную каретку для пишущей машинки.

Источник: Ракурс


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