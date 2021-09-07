8 сентября – церковный праздник и день в истории. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n159814-8-sentyabrya-cerkovnyy-prazdnik-i-den-v-istorii.html

Ракурс

8 сентября церковный праздник мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале 4 века в Никомидии на берегу Мраморного моря.

Наталья выросла в благочестивой христианской семье, но замуж вышла за язычника — богатого и знатного юношу Адриана. Супруги прожили вместе чуть больше года, когда начались гонения на христиан.

В Никомидию прибыл император Максимилиан и по его личному приказу 23 христианина были подвергнуты жестоким пыткам. Адриан был поражен, с каким терпением мученики сносили испытания и начал расспрашивать их о боге. В конце концов, он и сам поверил в Христа. Тогда язычники схватили мужчину и бросили его в темницу.

Святого Адриана жестоко мучили. Верная жена до конца была при нем, подбадривая и укрепляя в вере. За свои душевные страдания Наталия также заслужила мученический венец и вскоре после смерти Адриана также умерла.

В этот день мировое сообщество отмечает Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов и Всемирный день физиотерапии.

День ангела отмечают Наталья, Андриан, Андрей, Дмитрий, Роман, Мария, Петр, Виктор и Юрий.

День в истории: