8 сентября — церковный праздник и день в историиhttps://racurs.ua/n159814-8-sentyabrya-cerkovnyy-prazdnik-i-den-v-istorii.htmlРакурс
8 сентября церковный праздник мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале 4 века в Никомидии на берегу Мраморного моря.
Наталья выросла в благочестивой христианской семье, но замуж вышла за язычника — богатого и знатного юношу Адриана. Супруги прожили вместе чуть больше года, когда начались гонения на христиан.
В Никомидию прибыл император Максимилиан и по его личному приказу 23 христианина были подвергнуты жестоким пыткам. Адриан был поражен, с каким терпением мученики сносили испытания и начал расспрашивать их о боге. В конце концов, он и сам поверил в Христа. Тогда язычники схватили мужчину и бросили его в темницу.
Святого Адриана жестоко мучили. Верная жена до конца была при нем, подбадривая и укрепляя в вере. За свои душевные страдания Наталия также заслужила мученический венец и вскоре после смерти Адриана также умерла.
В этот день мировое сообщество отмечает Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов и Всемирный день физиотерапии.
День ангела отмечают Наталья, Андриан, Андрей, Дмитрий, Роман, Мария, Петр, Виктор и Юрий.
День в истории:
- в 1504 году во Флоренции была установлена скульптура Давида, которую создал Микеланджело;
- в 1522 году было завершено первое кругосветное путешествие, начатое под руководством Фернана Магеллана;
- в 1636 году был основан Гарвардский университет;
- в 1791 году в парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины;
- в 1886 году был основан Йоханнесбург, который сегодня является крупнейшим городом в ЮАР;
- в 1888 году был сыгран первый матч Английской футбольной лиги;
- в 1906 году американский изобретатель Роберт Тернер презентовал поворотную каретку для пишущей машинки.