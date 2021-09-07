Арестович обозвал Разумкова «пациентом» после совета о Талибане. Фото: defence-line.org

https://racurs.ua/n159813-arestovich-obozval-razumkova-pacientom-posle-soveta-o-talibane.html

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Алексей Арестович, советник главы Офиса президента, не оставил без внимания комментарий Дмитрия Разумкова, который посоветовал ему присоединиться к террористической группировке Талибан.

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе сказал, что может только посочувствовать спикеру Рады. Об этом Арестович заявил в своем интервью.

Я могу ему только посочувствовать, у него сложный политический сезон. Наверное, не хватает нервов его начинать. Передайте ему, что я мысленно с ним и всячески его поддерживаю в борьбе за интересы и достижения Украины, — сказал Арестович.

Также он отметил, что не обижается на Разумкова, дав при этом неоднозначный комментарий.

Понимаете, я 25 лет профессионально занимаюсь психологией и не обижаюсь на пациентов, — заявил политик.

Напомним, Дмитрий Разумков предложил советнику Ермака и спикеру ТКГ по Донбассу Алексею Арестовичу вступить в Талибан в Афганистане. Таким образом спикер отреагировал на слова Арестовича о том, что афганские беженцы «образованы лучше, чем среднестатистический украинец».