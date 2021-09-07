Арестович обізвав Разумкова «пацієнтом» після поради про Талібан. Фото: defence-line.org

https://racurs.ua/ua/n159813-arestovych-obizvav-razumkova-paciientom-pislya-porady-pro-taliban.html

Ракурс

Олексій Арестович, радник глави Офісу президента, не залишив без уваги коментар Дмитра Разумкова, який порадив йому приєднатися до терористично руху Талібан.

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі сказав, що може лише поспівчувати спікеру Ради. Про це Арестович заявив у своєму інтерв’ю.

Я можу йому тільки поспівчувати, у нього складний політичний сезон. Напевно, не вистачає нервів його починати. Передайте йому, що я подумки з ним і всіляко його підтримую в боротьбі за інтереси і досягнення України, — зазначив Арестович.

Також він сказав, що не ображається на Разумкова, давши при цьому неоднозначний коментар.

Розумієте, я 25 років професійно займаюся психологією і не ображаюся на пацієнтів, — сказав політик.

Нагадаємо, Дмитро Разумков запропонував раднику Єрмака і спікеру ТКГ по Донбасу Олексію Арестовичу вступити в Талібан в Афганістані. У такий спосіб спікер відреагував на слова Арестовича про те, що афганські біженці «освічені краще, ніж середньостатистичний українець».