Простий спосіб знизити тиск без ліків назвали медики. Фото: universum.clinic/

https://racurs.ua/ua/n159811-prostyy-sposib-znyzyty-tysk-bez-likiv-nazvaly-medyky.html

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Як знизити тиск, не вживаючи ліків, розповіли американські медики. Вони назвали простий спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.

Низькоінтенсивні та нетривалі фізичні вправи сприяють зниженню високого кров’яного тиску і підходять для профілактики гіпертонії. Про це пише Daily Express.

Медики рекомендують регулярно виконувати такі тренування протягом 12 хвилин.

Вони спрямовані на скорочення певного м’язу або групи м’язів і виконуються в одному положенні без руху, — пояснили фахівці.

У матеріалі уточнюється, що підвищений кров’яний тиск може протікати безсимптомно. При цьому такий стан смертельно небезпечний, оскільки у хворого підвищується ризик серцево-судинних захворювань.

Також лікарі радять звернути увагу на сон і харчування. Потрібно спати достатню кількість годин, а також обмежити вживання солі.

Джерело: Daily Express