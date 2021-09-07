Простий спосіб знизити тиск без ліків назвали медики

Простий спосіб знизити тиск без ліків назвали медикиhttps://racurs.ua/ua/n159811-prostyy-sposib-znyzyty-tysk-bez-likiv-nazvaly-medyky.htmlРакурс
Як знизити тиск, не вживаючи ліків, розповіли американські медики. Вони назвали простий спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.
Низькоінтенсивні та нетривалі фізичні вправи сприяють зниженню високого кров’яного тиску і підходять для профілактики гіпертонії. Про це пише Daily Express.
Медики рекомендують регулярно виконувати такі тренування протягом 12 хвилин.
Вони спрямовані на скорочення певного м’язу або групи м’язів і виконуються в одному положенні без руху, — пояснили фахівці.
У матеріалі уточнюється, що підвищений кров’яний тиск може протікати безсимптомно. При цьому такий стан смертельно небезпечний, оскільки у хворого підвищується ризик серцево-судинних захворювань.
Також лікарі радять звернути увагу на сон і харчування. Потрібно спати достатню кількість годин, а також обмежити вживання солі.
Джерело: Daily Express