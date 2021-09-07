Простой способ снизить давление без лекарств назвали медики. Фото: universum.clinic/

https://racurs.ua/n159811-prostoy-sposob-snizit-davlenie-bez-lekarstv-nazvali-mediki.html

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Как снизить давление, не принимая лекарств, рассказали американские медики. Они назвали простой способ, который поможет решить эту проблему.

Низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения способствуют снижению высокого кровяного давления и подходят для профилактики гипертонии. Об этом пишет Daily Express.

Медики рекомендуют регулярно выполнять такие тренировки в течение 12 минут.

Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения, — объяснили специалисты.

В материале уточняется, что повышенное кровяное давление может протекать бессимптомно. При этом такое состояние смертельно опасно, так как у больного повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также врачи советуют обратить внимание на сон и питание. Нужно спать достаточное количество часов, а также ограничить употребление соли.

Источник: Daily Express