Простой способ снизить давление без лекарств назвали медики

Простой способ снизить давление без лекарств назвали медикиhttps://racurs.ua/n159811-prostoy-sposob-snizit-davlenie-bez-lekarstv-nazvali-mediki.htmlРакурс
Как снизить давление, не принимая лекарств, рассказали американские медики. Они назвали простой способ, который поможет решить эту проблему.
Низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения способствуют снижению высокого кровяного давления и подходят для профилактики гипертонии. Об этом пишет Daily Express.
Медики рекомендуют регулярно выполнять такие тренировки в течение 12 минут.
Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения, — объяснили специалисты.
В материале уточняется, что повышенное кровяное давление может протекать бессимптомно. При этом такое состояние смертельно опасно, так как у больного повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Также врачи советуют обратить внимание на сон и питание. Нужно спать достаточное количество часов, а также ограничить употребление соли.
Источник: Daily Express