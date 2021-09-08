Новую пандемию смертоносного вируса прогнозирует ВОЗ. Фото: dolc.dp.ua

https://racurs.ua/n159815-novuu-pandemiu-smertonosnogo-virusa-prognoziruet-voz.html

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Смертоносный вирус, который сейчас распространяется в Индии, может стать опасным для всего человечества.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что вирус Nipah или NiV может вызвать новую пандемию в мире.

Впервые вирус был обнаружен в 1999 году в Малайзии. Естественными его носителями являются плодоядные летучие лисицы. Разносчиками заболевания считаются большие летучие мыши.

По словам ученых, люди заражались после контакта с больными домашними животными (преимущественно свиньями), а также в результате употребления плодов, загрязненных инфицированными летучими мышами.

Заболевание может протекать как бессимптомно, так и вызвать смертельный энцефалит. Как говорят ученые, от инфицирования Nipah или NiV через несколько суток больной может впасть в кому.

Среди основных симптомов вируса называют следующие:

жар;

головная боль;

сонливость;

проблемы с дыхательными путями;

дезориентация.

Смертность от вируса может составить 40−75%. Против него нет ни лекарств, ни вакцины. Он может передаваться от животных к людям и очень быстро распространяется.

Вирус Nipah — еще одно инфекционное заболевание, которое развивается и вызывает большую тревогу. Nipah может вспыхнуть в любой момент. Следующая пандемия может быть устойчивой к лекарствам, — заявил исполнительный директор Acess to Medicine Foundation Джаясри Айер.

Напомним, в Индии зафиксировали вспышку смертоносного вируса, который убивает до 75% заболевших инфекцией. Опасную болезнь впервые обнаружили в штате Керала.