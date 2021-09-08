Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус инфицировал около 3 тыс. украинцев, 60 умерли (ИНФОГРАФИКА)

8 сен 2021, 08:50
999

Коронавирус в Украине продолжает активно распространять. За прошедшие сутки, 7 сентября, еще 2 тыс. 772 человека заболели COVID-19, при этом выздоровели 1 тыс. 441 человек.

От осложнений болезни умерли 60 украинцев. Об этом 8 сентября сообщили в Министерстве здравоохранения.

1 тыс. 17 человек попали в больницы, за сутки медики сделали 67 тыс. 391 тест (в частности методом ПЦР — 28 тыс. 990 методом ИФА — 8 тыс. 110).

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 млн 303 тыс. 276 человек;
  • выздоровело — 2 млн 216 тыс. 17 человек;
  • летальных случаев — 54 тыс. 114;
  • проведено ПЦР-тестов — 12 млн 160 тыс. 175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.


Напомним, школы в четырех областях могут перейти на дистанционное обучение из-за низкого уровня вакцинации от коронавируса.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров