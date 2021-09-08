Михаил Подоляк, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/n159863-delo-vagnerovcev-u-zelenskogo-raskritikovali-material-cnn.html

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Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Андрея Ермака, назвал «странной» версию о возможной причастности ЦРУ к сорванной операции по захвату так называемых «вагнеровцев» (российских военных преступников и наемников), которую недавно обнародовал телеканал CNN.

По мнению Подоляка, о том, изложенной американским СМИ информация не соответствует действительности, свидетельствует реакция на нее Федеральной службы безопасности России, которая появилась вскоре после появления соответствующего материала CNN. Об этом сообщает издание НВ.

Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ похвалил CNN за этот материал, — заявил Подоляк. — При таком содержании материала следует обратить внимание не на то, что именно опубликовано, как на синхронность заявлению представителя ФСБ. Когда раньше официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой репортаж?.

По мнению Подоляка, что российская пропаганда теперь попытается использовать эту историю, чтобы дискредитировать Украину и США накануне встречи российского лидера Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Также Подоляк обратил внимание, что CNN в своем материале раскрывает имен отставных сотрудников украинской спецслужбы, на которых ссылается.

Обязательные анонимные отставники — и это ключевое — что-то подтверждают. Другое анонимный источник что-то опровергает. Еще раз: анонимные, без фамилий, без должностей а, следовательно, не имеют информационной и репутационной ценности, — подчеркнул он.

Источник: НВ