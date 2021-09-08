В Украине пройдет перепись населения, фото: «ЧЕline»

https://racurs.ua/n159864-budjetnyy-komitet-vydelil-dengi-na-perepis-naseleniya-kogda-ona-proydet.html

Ракурс

Перепись населения в Украине планируют провести в 2023 году.

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение на подготовку к его проведению 82 млн 474,9 тыс. грн. Об этом сегодня, 8 сентября, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Отмечается, что соответствующие средства будут, в частности, направлены на: