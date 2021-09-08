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В Украине пройдет перепись населения, фото: «ЧЕline»

Бюджетный комитет выделил деньги на перепись населения — когда она пройдет

8 сен 2021, 18:21
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Перепись населения в Украине планируют провести в 2023 году.

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение на подготовку к его проведению 82 млн 474,9 тыс. грн. Об этом сегодня, 8 сентября, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Отмечается, что соответствующие средства будут, в частности, направлены на:

  • введение сервиса для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона в подсистеме сбора переписных данных;
  • приведение цифровых карт справочников в соответствии с Кодификатором административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин;
  • расширение возможности респондентов во время интернет-раунда опроса;
  • модернизацию аппаратной платформы органов госстатистики для обеспечения бесперебойного функционирования в круглосуточном режиме приемного шлюза с веб-интерфейсом.


Документ: Алексей Гончаренко

Источник: Ракурс


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