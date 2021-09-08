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В Украине пройдет перепись населения, фото: «ЧЕline»
Бюджетный комитет выделил деньги на перепись населения — когда она пройдетhttps://racurs.ua/n159864-budjetnyy-komitet-vydelil-dengi-na-perepis-naseleniya-kogda-ona-proydet.htmlРакурс
Перепись населения в Украине планируют провести в 2023 году.
Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение на подготовку к его проведению 82 млн 474,9 тыс. грн. Об этом сегодня, 8 сентября, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
Отмечается, что соответствующие средства будут, в частности, направлены на:
- введение сервиса для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона в подсистеме сбора переписных данных;
- приведение цифровых карт справочников в соответствии с Кодификатором административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин;
- расширение возможности респондентов во время интернет-раунда опроса;
- модернизацию аппаратной платформы органов госстатистики для обеспечения бесперебойного функционирования в круглосуточном режиме приемного шлюза с веб-интерфейсом.
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