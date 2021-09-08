В Украине хотят заменить пластин кукурузой, фото: Pixnio

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Пластиковую продукцию хотят запретить в Украине или хотя бы ограничить ее оборот.

Презентацию соответствующего законопроекта анонсировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, сообщает агентство «Укринформ».

В частности предполагается полный запрет производства:

одноразовых изделий из оксибиорозкладного пластика, который очень опасен для окружающей среды, поскольку разлагается на очень мелкие частицы, отравляющие окружающую среду;

посуды из пенополистирола, поскольку этот материал никак не перерабатывается и не разлагается.

Мы решили, что надо запретить то, что очень трудно собрать и переработать… Второе — то, без чего можно обойтись. И третье — то, что гармонично сочетается с европейским законодательством, — отметил Абрамовский.

По словам Абрамовского, соответствующий законопроект в Верховной Раде планируют зарегистрировать в октябре. Он предусматривает, что спустя год после его принятия вступит в силу полный запрет производства, ввоза и введения в обращение на территории Украины одноразовых изделий из пластика, для которых уже есть альтернатива.

Министр отметил, что альтернативой пластиковым гранулам в качестве сырья для производства одноразовой продукции могут быть гранулы из кукурузного крахмала, которые полностью биоразлагаемы и из этих гранул можно делать те же изделия, что и из пластика.

По словам министра, важно, что переориентация производства на новые материалы не потребует существенных капиталовложений и вполне реальна в течение года.

Также, по словам Абрамовского, вместо одноразового пластика можно использовать деревянные приборы, изготовленные из отходов лесоперерабатывающего производства.

Побудить соблюдать требования этого закона призваны будут значительные штрафы — для ФЛП штраф за изготовление и распространение пластиковых изделий составит от 17 до 51 тыс. грн, при повторном нарушении — от 85 до 170 тыс. грн.

Напомним, Верховная Рада недавно приняла закон о введении штрафов за использование пластиковых пакетов.

Источник: «Укринформ»