В Украине 9 сентября ожидается теплая и солнечная погода, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 9 сентября будет солнечной и теплой. Этому будет способствовать влияние мощного антициклона Hermelinde.

Будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

«И уже можно приветствовать бабье лето — это период теплой осенней погоды обычно наступает после первых осенних заморозков», — подчеркивают в Гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +6…+11°, на побережье морей — до +14°. Днем ожидается температура +20…+25°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма — +15… +17°.

Погода в Киеве 9 сентября будет без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до +9…+11°, днем — поднимутся до +23…+25°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове предусматривает переменную облачность без осадков. Ночью и утром ожидается туман видимостью 200−500 м. Температура воздуха составит +8… + 0° ночью и +22…+24° днем. Ветер южный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков, переменная облачность. Термометры ночью покажут +11…+13°, днем — +22…+24°. Ветер восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре также предусматривает переменную облачность и отсутствие осадков. Ночью температура воздуха составит +8…+10°, днем — +22…+24°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +7…+9°, днем — +21…+23°. Ветер западный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье 9 сентября будет без осадков, переменная облачность. Ожидается температура воздуха +8…+10° ночью и +23…+25° днем. Ветер южный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 9 сентября будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.