В МИДе отреагировали на решение послов ЕС продлить санкции за Крым и Донбасс

Послы ЕС согласовали продление антироссийских санкции, фото: «АрмияInform»

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Совет постоянных представителей стран-членов ЕС на уровне послов (Coreper) сегодня, 8 сентября, поддержала решение продлить еще на полгода срок действия пакета санкций, введенных против России из-за оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины.

Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на европейский дипломатический источник в Брюсселе.

Coreper дал зеленый свет для внешнеполитических пунктов повестки дня. Тот, что касается Украины, все еще должен быть принят Советом ЕС по письменной процедуре до того, как будет обнародован в Официальном журнале ЕС. Только после этого будет возможно более подробно говорить о его содержании, — отметил собеседник агентства.

Также о соответствующем решении послов ЕС на своей странице в Твиттере сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

По ее словам, срок действия санкций, касающихся 177 физических и 48 юридических лиц, Комитет постоянных представителей ЕС решил продлить до 15 марта 2022 года.

Действие санкций ЕС должны продолжаться до момента полной деоккупации территории Украины, незаконно оккупированных РФ, — подчеркивает Джапарова.

Чиновница добавила, что Украина будет работать вместе с ЕС над расширением сферы применения санкций, в частности лиц, ответственных за незаконные аресты, которые произошли 3−4 сентября во временно оккупированном Крыму.

Источник: «Укринформ», Эмине Джапарова