Матір та донька. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n159822-batko-zastrelyvsya-na-ochah-detali-mistychnogo-vbyvstva-v-jytomyri.html

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У Житомирі трапився «містичний» злочин — 36-річна Марина Сасюк і її 13-річна дочка Христина стали жертвами вбивці.

До цього матір та донька пережили страшну трагедію. Про це повідомляє Obozrevatel.

Жінка з дочкою жили у своїй квартирі по вулиці Степана Бандери в Житомирі. Матір дівчинки раніше працювала на радіо, потім у неї з’явився невеликий бізнес. Але раніше ця сім’я пережила страшну трагедію — на очах у своєї родини застрелився чоловік та батько дитини. Причини цих обставин невідомі.

Ми намагалися не розпитувати, не зачіпати цю тему. Але люди говорили, що Христинка дуже боялася пережити подібне ще раз. Дуже боялася втратити маму, але в підсумку вони загинули в один день. Це якась диявольська містика, — розповів сусід родини.

Як відомо, 4 вересня у Житомирі спалахнула пожежа, в якій нібито згоріли молода жінка і її дитина. Пожежники приїхали на виклик, однак виявилося, що смерть була насильницькою — дитині та матері злочинець завдав безліч ножових поранень. Також з квартири зникли золоті прикраси, а злочинець втік на авто жертви.

Вбивцю шукали правоохоронці трьох областей. Вже наступного дня поліція затримала підозрюваного, який встиг від’їхати на 100 кілометрів від місця злочину. Ним виявився 22-річний житель Житомира. У підозрюваного вилучили докази його причетності до злочину. Також він сам визнав свою провину.

Він розповів, що напередодні значно програвся. В кафе він нібито і помітив Марину Сасюк, яка відпочивала з подругами. Потім простежив за нею до її будинку, а вранці заліз у квартиру, щоб пограбувати жінку. З жертвою він не був знайомий.

За його словами, дівчинка першою вдарила його ножем у спину. У поліції заявляють, що є інформація, що дівчинка спробувала захистити себе і свою маму, тому схопилася за ніж. Але сили були нерівні. Наразі чоловіка відправили в СІЗО на 60 днів. Якщо його провина буде доведена, то за ґратами вбивця проведе решту свого життя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що подвійне вбивство в Житомирі сталося у квартирі, в якій після злочину влаштували пожежу. 4 вересня рятувальники ліквідували загоряння в п’ятиповерховому будинку.

Джерело: Obozrevatel