Мать и дочь. Фото: Факты

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Ракурс

В Житомире случилось «мистическое» преступление — 36-летняя Марина Сасюк и ее 13-летняя дочь Кристина стали жертвами убийцы.

До этого мать и дочь пережили страшную трагедию. Об этом сообщает Obozrevatel.

Женщина с дочерью жили в своей квартире по улице Степана Бандеры в Житомире. Мать девочки ранее работала на радио, потом у нее появился небольшой бизнес. Но прежде эта семья пережила страшную трагедию — на глазах у своей семьи застрелился муж и отец ребенка. Причины этих обстоятельств неизвестны.

Мы старались не расспрашивать, не задевать эту тему. Но люди говорили, что Кристина очень боялась пережить подобное еще раз. Очень боялась потерять маму, но в итоге они погибли в один день. Это какая-то дьявольская мистика, — рассказал сосед семьи.

Как известно, 4 сентября в Житомире вспыхнул пожар, в котором якобы сгорели молодая женщина и ее ребенок. Пожарные приехали на вызов, однако оказалось, что смерть была насильственной — ребенку и матери преступник нанес множество ножевых ранений. Также из квартиры исчезли золотые украшения, а преступник скрылся на авто жертвы.

Убийцу искали правоохранители трех областей. Уже на следующий день полиция задержала подозреваемого, который успел отъехать на 100 километров от места преступления. Им оказался 22-летний житель Житомира. У подозреваемого изъяли доказательства его причастности к преступлению. Также он сам признал свою вину.

Он рассказал, что накануне значительно проиграл деньги. В кафе он якобы и заметил Марину Сасюк, которая отдыхала с подругами. Затем проследил за ней до ее дома, а утром залез в квартиру, чтобы ограбить женщину. С жертвой он не был знаком.

По его словам, девочка первой ударила его ножом в спину. В полиции заявляют, что есть информация, что девочка попыталась защитить себя и свою маму, потому схватилась за нож. Но силы были неравны. Теперь мужчину отправили в СИЗО на 60 дней. Если его вина будет доказана, то за решеткой убийца проведет остаток своей жизни.

Напомним, ранее мы сообщали, что двойное убийство в Житомире произошло в квартире, в которой после преступления устроили пожар. 4 сентября спасатели ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме.

Источник: Obozrevatel